CUARESMA Torrejón anuncia desde el Falla la Semana Santa de Cádiz El cofrade y letrado gaditano ofrece este domingo un texto con el que trasladará sus vivencias y emociones de la Pasión en Cádiz

Ana Mendoza

Cádiz Actualizado: 17/03/2018 19:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es Domingo de Pasión y de nuevo las miradas se centran en el teatro Falla. Juan Carlos Torrejón anuncia la Semana Santa desde las tablas del coliseo gaditano. Llega por fin el esperado momento para este cofrade que se siente como nunca emocionado ante la responsabilidad que afronta.

A las 11.45 horas de este domingo 18 de marzo comenzará el acto en el que se darán cita autoridades eclesiásticas y civiles. Primero la recepción y luego el rezo del Ángelus por parte del obispo Rafael Zornoza. A partir de ahí será el pregonero de 2017 Juan Mera Gracia quien presente a su sucesor, Juan Carlos Torrejón.

Pese a la tranquilidad que aparenta, el pregonero ya lleva días impaciente. Torrejón tiene su texto redactado desde el mes diciembre y desde entonces hasta ahora todo ha sido leer y memorizar. Ensayar y mejorar para ofrecer un discurso que estará cargado de sentimiento y de devoción.

«Conforme pasan los días los nervios van a más por el peso de la responsabilidad para que todo salga bien. Las últimas horas son muy intensas y estoy viviéndolas con mucha alegría en una Cuaresma muy bonita con todas las hermandades», asegura Torrejón.

El pregonero de este 2018 tiene una extensa trayectoria como cofrade. Es hermano de la Palma, Piedad, Archicofradía del Carmen y Gran Poder de Sevilla. Fue secretario del Consejo en el año 1996 con Juan Manuel Alcedo y asesor jurídico del Consejo en la etapa de Evelio Ingunza. Entre 2001 y 2005 fue hermano mayor de Piedad. Además, y aunque este año ha decidido no cargar, el pregonero sale con Caridad, Cristo de la Misericordia, Piedad y Soledad de Chiclana.

También carga la Virgen del Carmen y la Palma. Toda esa experiencia forma la base de su texto este domingo. «Quiero que se recuerde como el pregón de un cofrade porque en él se vean reflejadas las vivencias que he tenido y esos sentimientos los voy a intentar transmitir». El abogado gaditano explica además que «aparte del texto y de mi voz utilizaré algún elemento que espero que guste tal y como lo he enfocado».

Juan Carlos Torrejón, pregonero

Este Domingo de Pasión Juan Carlos Torrejón estará arropado desde primera hora por su familia y amigos que le acompañarán durante los instantes previos de subir al escenario del Gran Teatro Falla. El pregonero atiende a los consejos que le han dado estos días. «Sobre todo anteriores pregoneros que han pasado por este momento me han dicho que disfrute. Que disfrute mucho de todo el día, de los previos, del pregón en sí y que recoja esos frutos de ese momento único».

En el Falla no faltarán a la cita los hermanos mayores y representantes de las cofradías gaditanas justo a una semana del inicio de una Semana Santa que será especialmente emotiva para el pregonero. «Será una Semana Santa única porque la intención que tengo es vivirla con las cofradías en la calle. Este año he decidido no cargar ningún paso porque voy a estar por las mañanas y en las salidas porque como pregonero creo que debo estar todos esos días junto a las cofradías de Cádiz».