¿Qué tiempo hará en Cádiz esta Semana Santa de 2018? El pronóstico de Las Cabañuelas para la Semana Mayor

CÁDIZ 21/02/2018

Aunque aún es pronto para conocer con detalle el tiempo que hará la próxima Semana Santa, sí se puede consultar el vaticinio que cada año realizan Las Cabañuelas, una fórmula para predecir el tiempo a largo plazo que no siempre acierta.

Según Las Cabañuelas, para el año hidrológico 2017-2018, el mes de marzo va a llegar con nubes y lluvias. En concreto para la semana del 23 al 31 cuando se celebrará la Semana Santa el pronóstico no es nada favorable ya que según este estudio predominarán la nubosidad tormentosa y lluvias. No obstante, si se tiene en cuenta el tiempo que Las Cabañuelas fijaban para febrero se observa que no se ha cumplido en su totalidad.

La pasada Semana Santa de 2017 tampoco se cumplió el pronóstico que baticinaba este sistema ya que arrojaba una previsión de tiempo inestable y sin embargo todas las jornadas resultaron espléndidas. Solo el Domingo de Ramos el fuerte viento de Levante complicó el día.

La Aemet aún no ofrece datos concretos sobre el tiempo que hará en Semana Santa. Tampoco lo hace la web eltiempo.es que expone que aún es imposible saber qué tiempo hará y que habrá que seguir la evolución meteorológica unos días antes.

Las Cabañuelas

Es un método que se utiliza en España y América y se basa en el sol, el viento, la luna, las estrellas, el arco iris, el granizo, la formas de las nubes, la mañana, incluso en los animales.

Se realiza con los veinticuatro primeros días del mes de agosto, siendo los doce primeros días los equivalentes a los doce meses del año. Es decir, el 1 de agosto, por ejemplo, pronostica el mes de septiembre, y así consecutivamente.

Los otros doce días ocurre lo contrario. Del 13 al 24 de agosto, se realiza en orden descendente, es decir, la predicción del día 13 es el la del mes de agosto del año siguiente, seguido del día 14, que es julio y así hasta el día 24.