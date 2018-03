SEMANA SANTA 2018 Semana Santa en crecimiento La Pasión isleña se está haciendo un hueco dentro de Andalucía por la grandiosidad de sus cortejos procesionanles y sus intensas jornadas

Actualizado: 25/03/2018 09:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Semana Santa de San Fernando va cada año ganando peso respecto al resto de los cortejos procesionales andaluces. Su salto en los últimos años es más que evidente, empujado por algunas características que hace que la Pasión isleña se sienta de manera particular. La forma de carga, reconocida con respecto a otros lugares, las intensas jornadas que se viven, así como la grandiosidad de sus pasos e imágenes hacen que La Isla se haya convertido en una cita de referencia para los cofrades.

Las hermandades poco a poco completan los pasos y sus salidas procesionales poniendo el acento en la particularidad de la denominada carga isleña

Aunque aún se sigue sumando aspectos con la intención de crecer, hay dos situaciones que calibrarán el salto definitivo de la Semana Santa isleña. En primer lugar está el tranvía, que de nuevo este año se sortea tal preocupación. Los vehículos están pendientes de su última fase de prueba, por lo que no circularan durante la Semana Santa. Así que no hay discusión sobre la influencia de este nuevo medio de transportes. Desde la Junta ya se ha intentado zanjar el tema asegurando que durante la salida de los pasos el medio de transporte se suspenderán en su transcurrir por el centro de la ciudad, es decir llegará hasta las entradas de San Fernando y se estudiará la posibilidad de poner lanzaderas. Pero hasta que no se dé esta circunstancia no se sabrá cómo se va a resolver. Algunos temen el cambio de la carrera oficial, aunque es un proyecto que desde el Ayuntamiento ya se maneja.

Algo que tampoco se abordará este año, puesto que el Palacio Consistorial continúa en obras. La intención es trasladar la carrera oficial entre la escalinata y la plaza del Rey, dejando libre el tramo que va de la calle Real entre la Iglesia Mayor e Isaac Peral. Un debate que ya causa distintas controversias, pero que se encuentra aparcado, debido a que a la actuación del Ayuntamiento todavía le queda.

Las novedades

En cuanto a las novedades hay que detenerse tanto en los estrenos como en los itinerarios de los cortejos. En este sentido los cambios más sustancial se encuentran en el Lunes Santo y el Miércoles Santo. En el resto de días hay cambios sustanciales (a excepción del Martes Santo) pero sin grandes modificaciones como ocurre en los dos días antes mencionados.

De esta modo, el Domingo Ramos llama la atención al adelanto de la recogida de las hermandades, mientras que se va a intentar evitar el cruce entre Cristo Rey y Humildad en la calle Real. El Lunes Santo cuenta con la modificación en gran medida del recorrido de Afligidos y Medinaceli. En el primer caso se retrasa su salida una hora y cuarto. Varía su dirección hacia la Carrera Oficial que produce un cambio en el orden de paso, ya que Afligidos siempre llegaba la primera, pero ahora será Medinaceli, que cambia gran parte de su recorrido. Por su parte Ecce Homo mantiene todo respecto a su salida de 2017. La otra jornada con grandes cambios es el Miércoles Santo. La Hermandad del Gran Poder quiere reducir el número de horas que está en la calle y han realizado un esfuerzo por recortar parte del itinerario así como incrementar el ritmo del mismo. Servitas también modificará tanto horario como itinerario, pero para lograr lo contrario, es decir alargar su estancia de penitencia. Vera Cruz intentará cuadrad más horarios tras su vuelta al itinerario original por la restauración de su capilla.

Respecto a estrenosCristo Rey mostrará la continuación de la talla del canasto del paso de misterio, así como nueva saya para la Virgen. La Virgen de las Lágrimas estrenará una Cruz Pectoral y Humildad y Paciencia el Guión del Grupo Joven.

Medinaceli enseñará el dorado de la parte derecha del canasto del paso del Señor y Afligidos una túnica bordada para María Magdalena. De prendimiento se podrá ver la finalización del tallado del paso de misterio con la conclusión de los respiraderos laterales, mientras que en Huerto destacarán dos nuevas marchas procesionales dedicadas al Señor y la Virgen con motivo del LXXV Aniversario de la Hermandad. Caridad cuenta con el plateado de la capilla lateral. Entre los estrenos destaca Vera Cruz que cuenta con un nuevo monte para el paso. Servitas mostrará los brazos de luces para el paso de templete, mientras que Tres Caídas sacará el tallado del frente del paso, que se ha ensanchado de cara a este año.

Expiración contará con una nueva mesa para el paso de la Virgen y la restauración de varales del paso de palio y Desamparados los ciriales para el paso de Cristo. Por último, Soledad que estrenará los broches de los faldones delanteros. Así pues las hermandades continúan mejorando sus cortejos y sus pasos por las calles en el afán de conseguir que San Fernando sea un referente de la Semana Santa.