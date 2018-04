COFRADÍAS Sagrada Cena de Jerez niega que el robo sucediera durante la Semana Santa En una publicación en redes sociales la Hermandad jerezana desdice el comunicado de la Policía Nacional

La Hermandad de la Sagrada Cena de Jerez ha hecho pública una nota en la que desdice la información facilitada por la Policía en la que se indicaba que se había producido un robo en la cofradía el pasado Lunes Santo.

Así, la cofradía señala que «los hechos denunciados sucedieron el pasado día 27 de enero, y no el pasado Lunes Santo». Ahondando en la información, detallan que «ese día, el vestidor de Santa María de la Paz y Concordia Dolorosa, estaba preparando a la Señora, para el Besamanos al día siguiente 28 de enero, y observó que le faltaban en la mano, una cadena y medalla de oro, que le habían sustraídos»

Las joyas robadas no son de esta cofradía jerezana. Detalla Sagrada Cena que tanto la cadena, como la medalla, «son propiedad de una hermana de la Hermandad». «El pasado Lunes Santo, no ocurrió nada en San Marcos», resume la cofradía.