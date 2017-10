«Quiero que se recuerde como el pregón de un cofrade»

Juan Carlos Torrejón Belza ya cuenta los días que quedan para que llegue el domingo de pasión. El próximo 18 de marzo este cofrade y abogado gaditano pronunciará el pregón que anuncie la Semana Santa de Cádiz. Se cumplirá así su sueño y vivirá sin duda un día inolvidable en el que estará arropado por su familia y amigos.

Torrejón tiene una extensa trayectoria como cofrade. Es hermano de la Palma, Piedad, Archicofradía del Carmen y Gran Poder de Sevilla. Fue secretario del Consejo en el año 1996 con Juan Manuel Alcedo y asesor jurídico del Consejo en la etapa de Evelio Ingunza. Entre 2001 y 2005 fue hermano mayor de Piedad. Como cargador sale con Caridad, Cristo de la Misericordia, Piedad y Soledad de Chiclana. Además carga la Virgen del Carmen y la Palma.

En lo que a pregones se refiere, Torrejón también cuenta con una sobrada experiencia. En 1996 ofreció el pregón a la Juventud Cofrade. En 2009 hizo el de Caridad de las Penas y Amparo de Borriquita. También protagonizó la reflexión ante su Cristo de la Piedad así como la felicitación a la Virgen del Carmen y el Sermón de las Siete Palabras. En 2015 pronunció el pregón a la Virgen de Amargura y el año pasado anunció la Semana Santa de Puerto Real. Ahora afronta el reto más importante, el de transmitir la llegada de la Semana Mayor de su ciudad. Desde que se lo comunicaron ya trabaja para ello con ilusión y consciente de la enorme responsabilidad que ha asumido.

–¿Qué pensó cuando le anunciaron que sería el pregonero de la Semana Santa de Cádiz?

–Sentí una enorme felicidad porque es un sueño que tenía de hace muchos años y se cumplía tras esa llamada. Quien lleva años haciendo pregones siempre sueña con estar algún día en el de la Semana Santa de su tierra.

–¿Entraba en sus planes el que le pudiera tocar algún día?

Había sonado otros años mi nombre pero este no lo esperaba. Y como digo siempre ha estado ahí como un sueño.

–Qué le han dicho su familia y amigos?

–Para ellos ha sido una alegría tremenda. Cuando me lo dijeron estaba mi hija María y ella sabía de lo que estaba hablando y se le notaba la emoción porque era consciente de lo que me estaban proponiendo. Ese tipo de sentimiento quiero que se refleje en el pregón.

–¿Como gaditano y como cofrade, ¿Qué supone ser pregonero de la Semana Santa de su ciudad?

–Cogiendo la frase de Juan Mera, es como si te dieran el premio Nobel de las cofradías de Cádiz. Es un premio que te otorgan. Es lo máximo.

–¿Qué estilo va a seguir en su pregón?

–Todos los pregones que realizo tienen el estilo clásico. No sé dar otro tipo de pregón. Alternaré prosa y verso, aunque no descarto que pudiera tener algún elemento añadido, algún acompañamiento musical pero no está aún definido.

–Supongo que en su pregón estarán presentes sus hermandades...

–Mis hermandades estarán presentes pero también mi intención es que estén todas. No quiero que quede ninguna fuera del pregón. Pero en las que tengo vivencias pues estarán más presentes. La idea central del pregón ya está pensada, el hilo conductor y en el papel se han plasmado ya cosas, pero poco.

–¿Cómo le gustaría que se recordara el pregón de 2018?

–Como el pregón de un cofrade.

–En los últimos años se ha apostado por pregoneros de Cádiz. ¿Cómo valora esta tendencia?

–Me parece que esa idea es la más acertada, aunque no descarto que si hay que buscarlo fuera de Cádiz se tenga que hacer. Pero mientras que haya personas que lo puedan hacer pues será un pregón mucho más de aquí porque las vivencias que tenga serán de aquí.

–¿Cómo ve actualmente el panorama cofrade que hay en Cádiz?

–Creo que las cofradías no están en un mal momento pero hay que afianzar mucho nuestra identidad como parte de la Iglesia. Tenemos que estar en la realidad de la Iglesia hoy en día y todavía en eso tenemos que avanzar. Estamos en ese aspecto un poco cómodos. Hay que estar más formados y participar mucho más de la vida de la Iglesia sin perder nuestra forma de ser y vivir la fe. Este año por ejemplo las cofradías tienen que estar muy presentes en el aniversario de la Diócesis.

–¿Cree que existe una crisis de fe?

–Las cofradías son reflejo de la sociedad. La crisis de fe está también dentro de las cofradías y quien se acerca a lo mejor es por otras cuestiones. Quiza en la base de las dificultades que las hermandades se puedan encontrar está eso, que no hay una auténtica base de fe.

–¿Qué opina con respecto a los cambios en Carrera Oficial?

–No me parece mal que se hagan estudios incluso algun tipo de prueba. Se viene reclamando desde hace tiempo. El Consejo ha tomado las riendas y pretende poner en práctica una idea que está ahí y serán las cofradías las que decidan. La Semana Santa de hace 25 años no es la de ahora, y en eso tienen que evolucionar buscando el interés general y que todos estén de acuerdo.

–Cumplirá con la tradición y dejará su pregón a los pies de...

–Quiero que el pregon esté a los pies de la Virgen del Carmen y mi Cristo de la Piedad. No pueden estar a la vez así que lo dejaré unos días ante la Virgen del Carmen y dormirá a los pies del Cristo de Piedad que además el sábado 17 es la Función Principal.