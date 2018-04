ANÁLISIS Los puntos claves del debate de la Carrera Oficial revisable El vicepresidente del Consejo Local, Francisco Muriel, explica algunas circunstancias que más divisiones han generado esta Semana Santa

A. MENDOZA

CÁDIZ Actualizado: 09/04/2018 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muchas son las reacciones y análisis que ha generado la Carrera Oficial revisable de la Semana Santa de Cádiz. Desde el Consejo de Hermandades se ha trabajado durante toda la Semana Mayor en comprobar el desarrollo de la misma, especialmente en este novedoso recorrido.

Francisco Muriel es vicepresidente del organismo de la calle Cobos y una de las personas que más ha estudiado las posibilidades de la Carrera Oficial. Hace una valoración positiva aunque también admite que se pueden trabajar algunas circunstancias. «La primera impresión en principio es positiva. Hay que mejorar muchas cosas pero ver la calle Nueva como estaba y Pelota creo que merece la pena». Con la experiencia ya vivida desde distintas perspectivas Muriel aclara algunas de las claves que crean debate en esta Carrera Oficial que no ha dejado indiferente a nadie. En este sentido explica que ante todo en este debate «debemos entender que esto es nuevo en Cádiz. Hay generaciones que no han conocido otra cosa. Ya nadie se acuerda de cuando no se entraba en Catedral... hablamos de hábitos de Semana Santa que se han roto este año y es normal que la gente esté despistada pero para eso estaba esta Carrera Oficial revisable y tan buenas son las opiniones a favor como en contra siempre que sean con ánimo constructivo».

Cruces en San Juan de Dios

Son muchas las voces que se han alzado por esta situación que se dio en los casos con corporaciones que accedían a la Carrera Oficial desde extramuros, Santo Domingo, Santa María y la Merced. «Es lo mismo que sucede en Catedral donde hay dos bandas tocando y llevamos años viéndolo. De acuerdo que en San Juan de Dios el espacio es menor pero a efectos de bandas y músicas es lo mismo», expone Muriel. Además, comenta que «no es un cruce nuevo porque otros años se ha dado con el Despojado que bajaba por la calle San Juan de Dios y otras veces por el barrio. Y llegando allí teníamos la Cena y Humildad que también estaba esperando en la esquina de Nueva a que pasara la Cena. Lo hemos visto los gaditanos y no nos debe extrañar porque los cruces no son tan novedosos». Sin embargo, y como comenta el vicepresidente del Consejo no se han dado cortes este año. «Nadie se ha acordado de los cortes. Parece que no han existido en la vida cuendo el venir una hermandad y dejar pasar a otra por Compañía es una hora. Antes había cortes de tiempo y ahora son cruces de una hermandad con otra en el unico caso de San Juan de Dios».

Acceso por Canalejas

Entrar en la Carrera Oficial por la Avenida 4 de Diciembre ha sido la alternativa que han seguido las hermandades que no llegaban desde el centro de Cádiz. Este acceso ha generado divisiones. «El Domingo de Ramos la Borriquita parece que pasó bien porque la Policía Local abrió el paso aunque al Despojado le costó entrar y hubo que abrirlo. Es verdad que hay que mejorar el acceso pero es que el año que viene si se hace la gente ya sabe por dónde pasa». Muriel destaca otra circunstancia importante como que «la gente ha podido ver cuál es el tránsito de la Carrera Oficial porque se quedaba toda la infraestructura montada sobre todo por seguridad y eso de alguna manera da solidez». Con respecto a esta vía se ha comentado también el mal estado del suelo. «Es verdad que está fatal e incluso habría que pensar todos los días en barrerla porque los que han ido descalzos las han pasado canutas. Sin embargo de otro lado la Avenida ha estado encantadora de gente. Si se decide seguir esta Carrera Oficial, decisión que debería estar tomada antes de junio, esta mejora está muy clara que se tendría que hacer».

Tres veces por el mismo sitio

Otra de las críticas que ha recibido el recorrido oficial es que en algunos casos se ha pasado hasta en tres ocasiones por el mismo lugar. «Yo mismo he pasado tres veces por Pelota con Medinaceli. Antes se daba el caso de pasar dos veces, lo hacía Despojado por Pelota. Creo que tres debemos evitarlo. En el itinerario de las hermandades creo que hay más posibilidades. Lo cierto es que a nadie antes le ha llamado la atención pasar dos veces por la misma calle. Vamos del Despojado no se ha quejado nadie». Para Francisco Muriel se da además un exceso de análisis. «Creo que hay muchas cosas que ya exitían pero ahora se está revisando y todo el mundo estamos en ello y me parece muy bien. Todas las hermandades tienen que pasar por el mismo sitio y Cádiz es como es. Y más cuando no queremos usar el Campo del Sur».

Las alternativas

También se hacen muchas propuestas estos días y se comentan alternativas de Carrera Oficial. Muriel desgrana las posibilidades. «Empezar en Catedral ya la conocemos y tiene un gran problema que es el de los cruces en Compañía y la calle Ancha. Terminar en Catedral no la veo porque tendrías que empezar donde empieza esta o más adelante y contarías con dos salidas nada más: Campo del Sur o Compañía. Además, por ejemplo el Nazareno estaría muy pocas horas en la calle». El vicepresidente de las cofradías gaditanas recuerda que también se planteó a los hermanos mayores la anterior Carrera Oficial pero al revés, comenzando en San Antonio y fue rechazada. «Ahí el problema es que cuando llegan todas tienen que volver por San Juan de Dios». El recorrido oficial de este año se había ampliado en 124 metros. Muriel comenta en este sentido que «hay hermandades a las que se les ha ampliado pero la que más ha sido 660 metros que es La Palma, que siendo la primera se podría acortar a 550 metros que creo que es asumible pero ese es el mayor sacrificio que se ha hecho. Si el año que viene es la primera en Carrera Oficial podría entrar por Cristóbal Colón y Cobos». Otro de los aspectos más destacados de esta Carrera es que se ha dispuesto de tres entradas y salidas, algo clave en el desarrollo de la misma.

Más abierta al público

Una de las circunstancias que ha destacado el Consejo es que esta Carrera Oficial ha permitido que más personas contemplen la Semana Santa ya que detrás de las sillas de San Juan de Dios hay mucho espacio. «Había muchísima gente. Creo que para las personas que no compran las sillas les da más posibilidades. El riesgo es el Levante y el frio pero está más abierta al público de Cádiz. Ahora tenemos dos sitios como Catedral y San Juan de Dios para ver procesiones y una de las grandes ventajas es que se ha abierto la Semana Santa a las familias que tienen niños por el horario de paso por Nueva y San Juan de Dios que es una hora antes», concluye Muriel.