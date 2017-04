Â¿QuÃ© piensan los cofrades de la Semana Santa de CÃ¡diz 2017?

Finalizada una nueva Semana Santa es momento de hacer análisis y valorar las cosas que engrandecen las salidas procesionales de las hermandades pero también hay que estudiar los motivos que han hecho que no brille tanto. Miembros del Consejo de cofradías, hermanos mayores y dos pregoneros analizan cómo han sido estos días.

Martín José García

El máximo dirigente de las hermandades gaditanas se muestra contento con el transcurrir de la Semana Santa. «Ha ido muy bien. No ha habido problemas de corte, se han cumplido los horarios... había mucha gente en las calles y eso es bueno para la economía. También el buen tiempo ha permitido admirar la riqueza patrimonial de la Semana Santa de Cádiz». En cuanto a aspectos negativos, Martín destaca «la falta de respeto en todos los ámbitos, que es algo que ocurre no solo aquí sino en todas partes. No se guarda el rigor que se debe. Lo espectacular quizá haya absorbido al dogma de la Semana Santa y eso creo que tendremos que hacer un poco de reflexión interna. También veo que se han perdido los modales porque hay muchas formas de decir que no».

Juan Carlos Jurado

Jurado agradece la colaboración de todas las hermandades. «El tiempo ha sido muy bueno, salvo el viento del inicio, pero es que además se han cumplido los horarios, han aumentado los cortejos y hay que agradecer la colaboración de todas las cofradías, ha sido clave». Para el vicepresidente del Consejo lo menos positivo sería que «el Perdón no haya podido hacer estación de penitencia. Ha sido una pena que no hayamos podido disfrutar de esa imagen».

Juan Manzorro

El periodista de Canal Sur Radio y pregonero de la Semana Santa de 2013 afirma que se queda con una imagen, «la respuesta simbólica que dieron los hermanos mayores a la conducta gamberra de unos pocos que ni son cofrades ni representan a Cádiz ni a la Semana Santa y en contraposicion a esa imagen estarían las pintadas que son lamentables, rechazables y condenables. Lamento que se haya quedado el Perdón en su templo porque es una de las imágenes más populares y se tenía que haber alcanzado un acuerdo. Espero que con tiempo se aborde este asunto y se tome una decisión de la manera menos traumática posible y más conciliadora».

Jesús Devesa

Devesa ha narrado la Semana Mayor también en Canal Sur Radio y destaca como positivo «el aumento de penitentes, el cambio a favor de las hermandades y de la carga en general con levantadas que se veían ensayadas. Se notaba el trabajo que se ha realizado en las cuadrillas y notable ha sido también el cumplimiento de los horarios y la buena disposición de las cofradías». En cuanto a lo negativo, Devesa asegura que «no entiendo y condeno que no haya habido comunicación entre la curia, el Consejo y la junta de gobierno». A su vez Devesa opina que hay que arreglar la Madrugada. «Se debe hacer una reorganización de la Semana Santa». Para el pregonero de 2016 «la gente sigue sin estar a la altura, sigue sin vestir bien, sigue yendo a ver cofradías como el que va a comprar el pan y no me parece serio ni oportuno».

Pablo Chaves

Para el hermano mayor del Caminito también se ha vivido una completa Semana Santa. «Ha sido una Semana Santa bastante buena en líneas generales. Todas las cofradías previstas han hecho estación penitencial y los cortejos se han visto muy reforzados». Por el contrario, Chaves lamenta que «el hecho de que una hermandad no realice la salida procesional por diferentes circunstancias es triste y bueno, en este caso ha sido El Perdón».

Antonio Macías

Macías, hermano mayor de Descendimiento, considera que todo es susceptible de mejora. «A la Semana Santa le ponemos un notable alto. El único problema ha sido que no ha salido el Perdón. Pero he visto a la gente un poquito mejor que el año pasado y particularmente he visto más gente en la calle Ancha cuando pasamos que normalmente se veían ya muchas sillas cerradas».

Juan Rey Castillo

«Destacaría el gran esfuerzo que hacen las cofradías en pro de la Semana Santa, no solo para realizar la estación de penitencia en su día de salida, sino durante todo el año». Para Juan Rey, hermano mayor de Cigarreras, ha habido buenos momentos como «volver a ver el misterio de Ntro. Padre Jesús de La Paz y Ntra. Sra. del Amparo cruzando los arcos de Puerta de Tierra, la buena presencia de las cofradías en la calle o el aumento del número de hermanos de fila, el buen tiempo (salvo el viento de los dos primeros días) y el cumplimiento de los horarios por parte de la mayoría de las hermandades». En cuanto a lo negativo, el hermano mayor de Cigarreras destaca «el comportamiento del público en algunas zonas del recorrido, la falta de la cofradía del Perdón en la madrugada y la ausencia de los canónigos recibiendo a las cofradías a su entrada en la Santa Iglesia Catedral». Además Rey denuncia los incidentes en contra del Consejo. «Pienso que no son los medios adecuados y que atentan en definitiva contra todas las hermandades, y el uso de las redes sociales como vía de crítica destructiva y anónima».

Manuel Mota

Para el hermano mayor del Nazareno del Amor lo positivo ha sido que a «a excepción del Domingo fue el buen tiempo reinante, nadie lo esperaba. También creo que ha habido un aumento de calidad bastante notable en todas las hermandades. Se ha subido el listón en cuanto a la puesta al público de hermandades en la calle. En cuanto a lo negativo, Mota destaca que «la ausencia del Perdón que se ha echado en falta. Además, veo que el tema de carrera oficial, la calle Ancha no termina de cuajar, las vallas no dan seriedad y respeto al discurrir del cortejo y los cruces se deben trabajar algo más por ejemplo, el de San José con Ancha».

Francisco Javier Lucero

El responsable de la hermandad de La Palma tiene claro que lo mejor es «que las hermandades siguen apostando y mejorando cada año y eso se nota en las calles. Destaco a todas en general porque hay una mejoría en las músicas, en los cortejos, en los bordadores, y todo eso cada vez va a más. Y claro, quiero resaltar a mi cofradía que es un ejemplo de todo esto. Verla en la calle es algo que me sobrepasa lo que siento».

Por el contrario, para Francisco Javier Lucero existen algunos puntos negativos: «Por un lado el levante que desde el punto de vista estético no acompañó. También sigo pensando que los tiempos de paso de las cofradías hay que estudiarlos y lo peor son las personas a las que les importa todo un comino y solo se interesan cuando huele a incienso. Eso es lo peor, todos los satélites que están alrededor y que ya no se van a acordar de esto y no se preocupan del trabajo que hacemos cuando la mayoría son aficionados a la fiesta».

José Manuel Verdulla

El hermano mayor del Nazareno de Santa María tiene claro que «lo más negativo es la actitud de ciertas personas que no sabes si esperan un cortejo o una cabalgata, con su silla, su mantita, su pizza, le faltaba seriedad... van a pasar el rato en la calle y eso me da coraje porque veo también lo contrario, gente llorando ante las imágenes por la devoción que sienten. Los otros pienso que estarían mejor en sus casas viéndolo por la televisión». Como positivo, el hermano mayor del Nazareno de Santa María dice que «la autocrítica que estamos teniendo las hermandades con el fin de mejorar presencia, formación, cortejo y esa autocrítica es buena. Además, veo que todos intentamos que haya orden durante la salida, se cuida el rezo en Catedral, las formas... y todo eso pasa a partir de una autocrítica que es muy positiva».

Elisa Montero

La hermana mayor de Expiración opina que «lo mejor ha sido el buen tiempo, pese al levante del domingo, que ha permitido salir a todas las cofradías». Además, asegura que «destacaría también el esfuerzo de todas las cofradías por cumplir sus horarios y por llevar un buen orden en el cortejo». Montero considera que es negativa «la decisión de los canónigos de hacer solo la estación de penitencia de la primera cofradía del día y sin comunicarlo a las hermandades».

Benito Moya

El hermano mayor de Sentencia cree que lo más positivo ha sido «la climatología que ha permitido que todas las hermandades efectúen su salida procesional, el gran trabajo realizado por la mayoría de las juntas de gobierno durante el año por lo que pudimos ver en los cortejos muy bien presentados en la calle y por regla general el respeto de los ciudadanos al paso de las procesiones». Sin embargo, para Moya hay algunos puntos que se deben mejorar. «Se continúa permitiendo a los niños campar a sus anchas por medio de las procesiones, haciendo imposible por momentos la estación de penitencia de muchos hermanos de las cofradías especialmente en Candelaria o en la rampa de la Catedral. También el acompañamiento musical en Catedral se podría llegar a un acuerdo para que solo tocara la banda que entra o tratar de acordar para que mientras una sube la rampa, la otra cofradía espere para que no se mezclen las bandas».

Fernando Malines

El hermano mayor de Santo Entierro piensa que es muy positivo «lo que ha portado para la ciudad la Semana Santa: la inyección económica, la creación de empleo... eso es lo más importante lo que los cofrades con su esfuerzo son capaces de crear para la ciudad sin demasiada ayuda, lo impresionante que ha estado la ciudad con tantísimo turismo y por supuesto el crecimiento de extramuros el Domingo de Ramos». En cuanto a lo negativo, Malines tiene claro que «las amenzas no tienen cabida entre nosotros. No veo la fe ni ser cristiano. Veo hacer daño a todos los cofrades y con quien ha amenazado hay que tomar medidas. También he visto sufrir a muchos amigos sin necesidad y eso fue lo peor».

Ismael Pampará

Pampará, hermano mayor de Medinaceli tiene una muy buena opinión de la Semana Santa de este año. «Creo que ha ido todo muy bien y es muy importante. El tiempo ha permitido que fueran completos todos los días». La única cuestión que considera negativa ha sido la ausencia del Perdón. «La Madrugada ha sido un poquito atípica y se ha notado. Eso sería lo más negativo. Con el Perdón habría estado mejor».