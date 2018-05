ATAQUES A LA VIRGEN DEL ROSARIO «Para defender posturas no hay que menospreciar a las demás» El prior del convento de Santo Domingo, Pascual Saturio, agradece las muestras de cariño hacia la Patrona

ANA MENDOZA

CÁDIZ Actualizado: 24/05/2018 14:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las muestras de apoyo y respaldo hacia la Patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, se repiten sin cesar desde las desafortunadas declaraciones que ha realizado el líder de Podemos Pablo Iglesias. Consejo de Hermandades local de Cádiz, cofradías de la provincia, comunidades religiosas y gaditanos anónimos han salido en defensa de la Regidora Perpetua de Cádiz de forma unánime y han rechazado unas palabras que no consideran oportunas.

En Santo Domingo viven con enorme gratitud el cariño y respeto que existe en torno a la Patrona. Así lo manifiesta el prior del convento de Santo Domingo, el padre Pascual Saturio. «Lo hemos recibido con mucho agradecimiento por parte de todos los que formamos parte de la comunidad de Santo Domingo».

El padre Pascual lamenta que se haya creado esta polémica ya que asegura que «para defender posturas no hace falta menospreciar a las demás». Asimismo señala que «la Virgen del Rosario no es de madera es un trozo del corazón de los gaditanos y creo que se ha equivocado la persona que lo ha dicho porque para razonar no hay que menospreciar al otro». El dominico insiste en la gratitud que sienten desde el convento hacia todas las personas que defienden a la Virgen y lamenta que «muchas veces tensamos el arco de las convivencias y menospreaciamos los sentimientos de los demás».

«Hay una serie de personas empeñadas en vivir del insulto y nos estamos cansando unos y otros»

Las reacciones de apoyo se han sucedido desde este miércoles, una jornada en la que el prior del convento apenas tuvo tiempo para responder a todos. «Una cosa es el respeto y la paciencia y otra cosa es que los vasos los van llenando. Hay una serie de personas empeñadas en vivir del insulto y nos estamos cansando unos y otros de aguantar los insultos porque nosotros no tenemos nada contra nadie. Algunos han tomado por enemigo y diana a la iglesia y la iglesia no les ha hecho nada, ni ningún daño». El padre Pascual comenta por último que «Damos las gracias a todos. Ayer ya lo fui haciendo en la medida de mis posibilidades porque han sido muchos quienes nos han apoyado».