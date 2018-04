La opinión de los cofrades tras la Carrera Oficial

Benito Moya , máximo responsable de Sentencia, es partidario de esperar unos días para analizarlo con mayor tranquilidad. «Estoy pendiente de analizar la nueva Carrera Oficial con la junta de gobierno. A los capataces y a los hermanos más antiguos que salieron les pediré su opinión». Como simple hermano Benito asegura que «no me ha disgustado aunque tampoco es de mi agrado al completo. Creo que debe de revisarse y matizar algo más ». Para Moya hay inconvenientes como el tener que pasar tres veces por la plaza de San Juan de Dios, el pavimento de Canalejas, que está en mal estado para los cargadores y muchas sillas vacías en San Juan de Dios. Pero como ventajas destaca el tránsito por calle Valverde y Beato Diego, el terminar la Carrera Oficial en la mitad de Novena o que había muchas personas en San Juan de Dios (no en las sillas) viendo la cofradía el Miércoles Santo.

Para Fernando Malines de Santo Entierro también ha sido positiva la experiencia. «Ha sorprendido a la ciudad, no se ubicaban. Ha dado esplendor a las cofradías el paso por Nueva y San Juan de Dios. Se ha podido disfrutar de hermandades en nuevos sitios y hemos vivido momentos cofrades únicos. También existe un lado negativo que debemos mejorar y me consta que se estudiará que es el repetir trayecto de muchas cofradías. Queda que nuestro consejo de hermanos mayores y Ayuntamiento, que se ha volcado con las cofradías, lo ajusten. Pero en general lo veo positivo». Desde Cigarreras su hermano mayor Juan Rey apunta que «no nos ha disgustado aunque estoy esperando la opinión de los capataces para el informe final. Seguro que habrá que trabajar los contras».

Juan Manzorro , ha retransmitido como cada año la Semana Santa a través de Canal Sur Radio. El que fuera pregonero en 2013 ha estado la mayor parte del tiempo en Candelaria pero señala que «el jueves por la noche y el Viernes por la tarde estuve sobre todo en San Juan de Dios me pareció que había un gran ambiente cofrade con imágenes atractivas de varios pasos en las calles . No me pareció que hubiera cruces de bandas de músicas entorpeciéndose unas a otras. Seguramente el Consejo tendrá que perfilar alguna cosita pero en base a lo que se ha hecho este año. Tampoco creo que sea adecuado volver a la Carrera Oficial que había hasta el año pasado. No me parecería lógico. Habría que perfilar en torno a esta nueva base que por esos dos días que he visto me ha parecido positivo».

Como hermano mayor de la corporación viñera Francis Lucero reconoce que «ha sido un esfuerzo enorme . He recibido muchas quejas de los hermanos que van de nazarenos y de la penitencia y me debo a ellos y v oy a trabajar para evitar ese recorrido tan largo y sobre todo que La Palma vuelva a ser la primera por Carrera Oficial porque no funcionó y cuando La Palma va primera el Lunes Santo va a mejor. Estuvimos en la calle más de once horas y son cosas que hay que estudiar. Tengo que pensar en el cortejo y en la gente que va detrás y en las cuadrillas».

Benjamín Muñoz de Sagrada Cena tampoco se mostró partidario de esta propuesta y una vez llevada a cabo insiste en que «a nosotros no nos ha gustado ni tampoco a la cuadrilla». En la misma línea se pronuncia Manuel Garrido del Perdón , a pesar de que la hermandad se tuvo que quedar en la Seo por la lluvia. «La Carrera no me gusta. A las 3:30 de la madrugada estábamos en la Catedral , después de 3 horas en la calle y teniendo que hacer todo el recorrido completo (el antiguo) tengo problemas con las bandas. Aparte del coste económico (tres horas más en la calle) tengo que pasar tres veces por Catedral... Y eso sin hablar de la mezcla de la música cuando pasábamos por Nueva y Oración estaba en Canalejas».

Manuel Mota del Nazareno del Amor comenta que: «nos basamos en lo que nos alineamos desde el principio no eramos proclives a esta Carrera Oficial. Aún así respetamos la elección. Pensamos que no luce como la gente pensaba . San Juan de Dios no ha ofrecido las imágenes que muchos creían que iban a verse. En Ancha debe terminar la Carrera Oficial, debe mantenerse la que estaba o bien invirtiendo en esa calle, cambiando horarios, estudiándola al revés...»

Difícil mentalmente para cortejos y cuadrillas

Cargador de Piedad. - A. V.

Miguel Ángel Molina, máximo responsable de Piedad afirma que «creo que no es la más idónea y en particular para mí Cofradía no es la que más gusta. Pasamos tres veces por un mismo punto, y después de tres horas en la calle estamos de nuevo en la puerta de la iglesia. Por nuestra ubicación no es la más idónea. Nos gusta más la de siempre o empezar en San Antonio hasta Catedral.

Molina: «Pasamos tres veces por el mismo sitio»

Elisa Montero, de Expiración, apunta que «como cofrade no me ha gustado nada. No me han gustado los cruces, tampoco la calle que entra de Canalejas a Nueva, ese trozo de Cristóbal Colón. Este año se ha visto menos respeto por parte de público, la calle Nueva es un descontrol de niños para arriba y para abajo y San Juan de Dios desde el Domingo de Ramos lo estoy viendo casi vacío, las sillas. La calle Pelota era silla sobre silla. Por mi cofradía hemos tenido problemas en la calle Nueva por ejemplo porque la gente adelanta las vallas como pasaba en Ancha antes. También las que hemos salido de esa zona pasando por el mismo sitio hasta tres veces. Nosotros nos encontramos que a la hora y media estábamos otra vez en el mismo sitio. Psicológicamente eso te mata y los cargadores la verdad es que llegaron bastante mal ya en la segunda vuelta en San Juan de Dios y vieron que estaban ahí todavía. Además la cuadrilla me ha comentado que Canalejas está muy mal para los cargadores, el suelo está muy mal y muchos han tenido lesiones por eso. Para mí tiene poco positivo. Sí algunas imágenes bonitas, inéditas de algunos pasos por San Juan de Dios que no habían pasado nunca por ahí. Ha dado momentos buenos por Barrié, San Miguel pero a nosotros saliendo de Santa María nos suponía media hora más de procesión pero una vez que volvamos a la Catrense supondrá dos horas más así que para mí seguirá siendo mala la Carrera Oficial por eso».

Montero: «El suelo de Canalejas está fatal»

Antonio Ramírez es capataz de Soledad de Vera-Cruz y de la Virgen de los Dolores del Nazareno. Además ha cargado el Domingo en Amargura, el martes con Desamparados y el Viernes en Buena Muerte. Ramírez no se muestra a favor de este recorrido. «Canalejas está hasta arriba de boquetes. El Jueves fue una paliza y eso para los cargadores es matarlos, las calles son muy malas. No me gusta nada y espero que la cambien y la pongan de otra manera. Y menos mal que los pasos han ido bien porque podía haber habido un batacazo gordo. Que la pongan como estaba porque Cádiz es como es».