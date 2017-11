La nueva Carrera Oficial de la Semana Santa de Cádiz toma forma La Permanente valora muy positivamente el respaldo y la colaboración de los hermanos mayores

A. MENDOZA

Cádiz 17/11/2017

Tras el pleno extraordinario celebrado este miércoles y en el que se aprobó la nueva Carrera Oficial de la Semana Santa de Cádiz, la junta Permanente presidida por Juan Carlos Jurado ha explicado en rueda de prenda algunos detalles con respecto a la misma.

Jurado ha comentado en primer lugar que con la modificación se pretende «dar un mayor esplendor a la Semana Santa». Asimismo ha agradecido la opinión de los hermanos mayores «tanto los que votaron a favor como los que votaron en contra» y ha incidido en que esta Carrera Oficial sería de carácter provisional y revisable a partir del Domingo de Resurreción del año que viene. Igualmente el presidente del Consejo de Cofradías de Cádiz ha agradecido la labor de la comisión que ha trabajado en esta propuesta, Antonio Gallarín, Paco Muriel y Jacinto Plaza, por el tiempo que han dedicado a la configuración de los horarios e itinerarios, algo que también ha hecho extensivo a los hermanos mayores por el esfuerzo y la predisposición que han mostrado. «Por decir alguna cito a la cofradía de La Palma que puede ser más perjudicada por la ubicación». Jurado espera que «esta modificación sea fructífera y podamos disfrutarla. Con la nueva Carrera Oficial se abre la Semana Santa a calles inéditas de lo que se estaba viendo hasta ahora. El ciudadano de a pie va a tener posibilidad de ver más Semana Santa. La Plaza de San Juan de Dios es un sitio abierto y con la apertura de la calle Valverde o Barrié se pueden ver más imágenes, creo que son recorridos interesantes».

En cuanto a la disposición de las sillas y palcos en la nueva Carrera Oficial, la Permanente ha avanzado que la previsión es colocar sillas en la calle Nueva. Asimismo se ha asegurado que el palco de autoridades seguirá en el Palillero aunque está en estudio alguna modificación del mismo. En San Juan de Dios, donde la idea es colocar palcos de nueve personas a nivel de suelo, las hermandades transcurrirán por el centro y también se está pendiente de realizar una pequeña mejora en la Plaza de Candelaria, dejar el lado izquierdo acotado con una valla para evitar el tránsito de personas de un lado a otro. En la calle Pelota también irá una fila de sillas, lo que evitaría también la masificación que se da en esa zona.

Sobre los metros que recorrerán las hermandades, esta Carrera Oficial tiene en total 1.141 metros por lo que es 154 metros más larga que la anterior. Sin embargo, las cofradías recortarán recorrido al no tomar por Ancha y San José y poder llegar al cruce de Beato Diego con San Francisco por las calles Barrié y Valverde.

La Permanente ha insistido en el carácter experimental de esta Semana Santa. En ese sentido Paco Muriel ha indicado que «el tema de la prueba es ver otra posibilidad. No podemos comparar. Este año vamos a tener más datos que en años anteriores. El planteamiento es nos ha gustado o no y de las dos se puede sacar, pero la hoja está en blanco, la experiencia la tendremos y empezaremos a manchar folios». Jacinto Plaza ha explicado que «queremos crear la primera base para que sobre lo que se haga este año intentar ver las ventajas e inconvenientes. Se ha dejado el tema de estructuras como está por si el año que viene esta Carrera Oficial no gustase. Pero todo eso sería una vez pasada esta Semana Santa, pero crear una base y dejarnos de tanto inmovilismo que existía».

La Permanente ha reconocido que ha habido complicaciones y por eso mismo ha insistido en agradecer el esfuerzo de todas las hermandades que en estos días perfilan sus horarios e itinerarios para entregarlos antes del próximo día 24 aunque ya hay muchas que tienen decidido el recorrido. A partir de ahí la Permanente tendrá que reunirse con el Ayuntamiento para exponerle cómo queda la Semana Mayor y que desde la delegación de Cultura se pueda ya trabajar en ella.

Uno de los puntos más cuestionados de esta nueva Carrera Oficial es el cruce que se da entre las hermandades en San Juan de Dios. En ese caso, Jacinto Plaza ha explicado que «el criterio que estamos siguiendo es que la hermandad que va por el lateral lo hará a paso de tambor y la que va por el centro por Carrera Oficial irá con su música». No obstante, según los estudios de tiempo que se han realizado se piensa que ese cruce puede que se produzca en una sola situación el Domingo de Ramos. Precisamente con respecto a la propuesta de la jornada inicial de la Semana Santa los miembror de la Permanente han explicado que se ha tratado de hacer lo menos perjudicial para todas las hermandades y han indicado que todas se recogen antes.

La Permanente ha reconocido también que a las hermandades de San Lorenzo son a las que más dificultades les plantea esta nueva Carrera Oficial, al igual que a la Palma y ha manifestado su deseo de que haya colaboración de cara al Jueves Santo y Madrugada que esperan cerrar esta semana. Igualmente se ha indicado que se espera que se cumplan los horarios para que todo el trabajo que se ha realizado tenga éxito. «Espero que este primer paso sirva para mucho», ha concluido Juan Carlos Jurado.