COFRADÍAS Macías: «Descendimiento siempre salió el Viernes Santo» El hermano mayor de la corporación de San Lorenzo «sugiere» que se estudie ya su propuesta de pasar a la tarde

ANA MENDOZA

El máximo responsable de la cofradía del Descendimiento, Antonio Macías, ha explicado algunos de los aspectos y consecuencias derivadas del horario otorgado por la Permanente a su hermandad de cara al Jueves Santo de 2018. Macías no está conforme con la solución planteada por el Consejo ya que considera que se perjudica a la corporación de negro. Como ya se sabe, la cofradía de San Lorenzo tendrá que salir de su templo a las 23.00 horas, lo que supone obviar nuevamente los estatutos de la corporación en los que se recoge que debe iniciar su salida procesional en Viernes Santo, es decir a partir de las 0.00 horas. Macías expone que no se trata de una circunstancia nueva o puntual ya que «desde el año 2006 se ha variado de manera ostensible el horario de salida contemplado desde 1984 por la entonces Junta de Cofradías en las 0.00 horas del Viernes Santo». Además, y tal y como afirma el propio hermano mayor «en 2016 y 2018 se nos requiere salir a las 23.30 y a las 23.00 horas por lo que se cambia de día procesional». Para Descendimiento se trata de «un cambio desproporcionado e injusto para una hermandad que, no se olvide nunca, no es causante de ninguno de los problemas en la jornada, y se opta por la vía fácil y exenta de caridad de hacer cargar a la hermandad menos cuantitativa de la jornada».

Macías ya ha manifestado personalmente su disconformidad con respecto a esta situación y en la última reunión de acoplamiento expuso la opción de que la cofradía pase a la tarde del Viernes Santo. Ante la falta de respuestas o reflexión al respecto, el máximo responsable de la corporación hace una propuesta. «Nosotros lo que sugerimos a todos los estamentos y organizaciones implicadas es a tener en cuenta la posibilidad o estudio para que en la Semana Santa de 2019 no se siga postergando a nuestra hermandad a este tipo de situaciones porque se desprende que es la misma la quien ‘entorpece o estorba’ en el cuadrante horario de la jornada».

Desde que se conoció el planteamiento se han producido distintas reacciones. Por un lado están los que respaldan esta propuesta de cambio de horario y por otro los que la rechazan. Antonio Macías acepta y comprende las discrepancias. «He recibido presiones de todos lados. Hay gente que está a favor y otros que están en contra, pero acepto que estoy en un cargo público y sujeto a todo tipo de críticas. Yo estaba muy cómodo en la madrugada pero los tiempos que corren no juegan a mi favor. Ya dije en su día que el problema no es cambiar ni de dia ni de horario... es de formación. Sigo pensando que faltan dos cofradías en la madrugada, es que está coja la jornada».

Si Descendimiento pasa en 2019 a la tarde del Viernes Santo, el Jueves Santo-Madrugada quedará con cinco hermandades en las calles. «A los que digan que nos estamos cargando la Madrugada les diré que Descendimiento siempre salió el Viernes Santo. Salir el Viernes por la tarde no significa perder el sello de rigurosidad. No se pueden perder nuestras señas de identidad. Para que te respeten tienes que hacerte respetar», explica Macías. La hermandad queda por tanto a la espera de que el Consejo decida sobre este planteamiento cuanto antes y confía en contar con el apoyo de sus hermanos.