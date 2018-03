Samana Santa 2018 La lluvia rompe el Viernes de Dolores en Cádiz Servitas suspendió su estación de penitencia en una jornada de vísperas en la que se cumplieron los pronósticos

ANA MENDOZA

Sabían los Servitas y cofrades que la previsión meteorológica no iba a acompañar. Los pronósticos estaba ahí y se hacían más fiables conforme avanzaba la semana pero siempre queda ese hilo de esperanza que estas situaciones hace que la ilusión se mantenga hasta el final, o casi. Porque en la jornada de vísperas de este 2018 la incógnita se resolvió pronto. Hacia las dos y media de la tarde el consejo de Servitas comunicaba oficialmente que había tomado la decisión de no realizar la salida procesional. El prior de la orden, Rafael Guerrero comentaba entonces que la amenaza de lluvia iba a ser la constante de la tarde y que en esas circunstancias lo único que podían hacer era permanecer en el templo.

La tan temida agua comenzó a hacer acto de presencia a principios de la tarde. Pese a ello y a que el palio de la Virgen de los Dolores no atravesaría en esta ocasión el dintel de la puerta de San Lorenzo una veintena de personas se concentraban en la calle Sagasta justo frente al templo.

En el interior, en la zona de la capilla de Dolores se concentraban los pequeños monaguillos. Este año hasta veinticinco niños formaban parte del cortejo que iba a presentar Servitas en las calles. Pepe es el más pequeño de todos. Todavía no ha cumplido los dos años pero forma parte de esta gran familia. Sigue los pasos de sus padres y de su hermana Lola. Pepe quiere acompañar a la Virgen. Para él es muy especial. Vestido de monaguillo observa las pequeñas estampas de la Virgen que lleva en su canasto. Pepe tiene muchas cosas que agradecerle y tiene que pedirle una muy especial: que cure y proteja a su hermana y a todos los niños con Síndrome Rett. Aunque tiene esa misión y no va a poder acompañar a la Virgen en su estación de penitencia, Pepe no desiste y contempla todo lo que sucede a su alrededor. El año que viene será distinto.

Mientras, se celebra la misa que sería previa a la salida procesional. El magnífico paso de palio luce en el centro y la iglesia está llena. Los hermanos han acudido a la celebración aunque la mayoría sin sus túnicas puesto que ya sabían que que se había suspendido la estación de penitencia en la Catedral. Impresionante la respuesta de todos los que acudieron para estar con Ella en este Viernes de Dolores que roto por la lluvia. El director espiritual y párroco de San Lorenzo, Jesús García Cornejo, presidió la eucaristía solemne ante el paso con parte de su candelería encendida y que estaba exornado tal y como había indicado la orden con flores en tonos blancos y manteniendo la decoración helicoidal en las jarras.

Era un día triste porque no se iba a poder dar testimonio de fe por las calles de Cádiz pero a la vez se mostraba la unión y fraternidad de los Servitas. Padres, hijos y abuelos se reunían en torno a una misma devoción. Muchos comentaba precisamente que este año salían con alguna intención especial. Sin embargo el tiempo no quiso que Cádiz viviera el que hubiera sido su tercer Viernes de Dolores consecutivo.

Estreno amargo

El día fue especialmente complicado para Rafael Guerrero que afrontaba su primera salida procesional tras ser elegido prior de la orden. Junto a su consejo tenía la difícil tarea de tomar una decisión dolorosa pero que era necesaria. La espera, la ilusión con la que habían preparado este momento se desvanecía. En su primer año como máximo responsable se mostraba triste. «Estamos afectados tanto yo como todo el consejo porque iba a ser nuestra primera salida procesional pero dejsgraciadamente la tarde está confirmando las expectativas que teníamos. Estamos aquí y estamos viendo los paraguas y bueno están aquí los pequeños, los abuelos y por supuesto el patrimonio... Entonces era imposible, con los partes que teníamos era imposible. Es una pena porque cada uno tiene su historia personal. Antes una señora que sale siempre me comentaba que este año tenía un interés especial porque había hecho una promesa». Sin embargo el prior mostraba su satisfacción por la unidad y el respaldo que sentía por parte de los hermanos. «Sabiendo que no se iba a salir quiero destacar que la iglesia estaba llena con la tarde que hace. La gente ha querido venir para por lo menos estar con Ella. Lo importante es lo que se ha dicho en la misa, por lo menos estar con Ella y ha estado toda la familia Servitas. El 7 de julio Dios dirá».

La última vez que la Virgen de los Dolores se quedaba sin realizar su estación de penitencia en Semana Santa fue en 2011 cuando aún salía en Viernes Santo. Además da la casualidad que ese año la orden iba a procesionar en dos ocasiones porque fue el de la coronación canónica. Lo mismo pasa en este 2018 que además de esta salida truncada está prevista la del próximo mes de julio en el Vía Crucis Diocesano.

Lo cierto es que desde que en 2016 pasa al Viernes de Dolores la orden ha vivido unas jornadas no demasiado positivas en cuanto a lo meteorológico. La primera vez tuvo que recortar recorrido a la vuelta porque llovía y el año pasado la tarde-noche estuvo marcada por el intenso viento de Levante.

Terminada la misa los hermanos se acercaban para el corazón que es insignia y escudo de la orden y a la vez se despedían de la Virgen. San Lorenzo se despejaba. Los hermanos se marchaban con emoción y una sensación amarga.

Mientras, la cuadrilla, dirigida por el veterano José Julio Reyeros, llegaba junto al palio porque había que hacer sitio ya que en este céntrico templo tienen su sede hasta cuatro corporaciones y justo este Viernes de Dolores el paso de Descendimiento se trasladaba a la iglesia para preparar también la salida de la Madrugada. En el exterior y pese a la lluvia que no cesaba aguardaban muchos fieles y devotos que querían acceder al templo para contemplar a la Virgen y estar junto a Ella.