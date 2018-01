ENTREVISTA Juan Carlos Jurado: «Con la nueva Carrera Oficial hemos dado un paso adelante» El representante de las cofradías gaditanas hace balance de su gestión desde que fue elegido en septiembre por el pleno

Juan Carlos Jurado encara este 2018 con optimismo. El presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz vivirá su primera Cuaresma y también su primera Semana Santa como máximo responsable de las cofradías gaditanas. Jurado lleva unos meses en el cargo y desde entonces hasta ahora ha trabajado junto a los miembros de la Permanente para sacar adelante algunos de los proyectos que tenía previstos su candidatura, el más importante, sin duda, el de la Carrera Oficial.

–¿Qué balance hace sobre el tiempo que lleva en el cargo?

–Positivo. Ha habido un avance hacia adelante importante en las materias y sobre todo por el respaldo de los hermanos mayores. Esa unanimidad que se pedía en el proceso electoral ha dado sus frutos.

–¿Se siente respaldado por el Pleno?

–Hasta ahora sí y a los hechos me remito, tanto a las elecciones como a Carrera Oficial como también otros temas como el de la Semana Santa de Interés Turístico Nacional. Los proyectos han sido respaldados a pesar de las diferencias que siempre son respetables y han sido mínimas.

–¿Pensó que la Carrera Oficial tendría el apoyo amplio que tuvo?

–De momento era una de las ideas de la candidatura. Empezar a trabajar ya con la Semana Santa de 2018 y motivado porque en la anterior etapa de Martín Jose ya se había planteado por el propio pleno de hermanos mayores la necesidad de un cambio de la Carrera Oficial, por ello había que adoptar una decisión para no seguir anclados. A la vista de ello tenía la convicción de que sí tendría el apoyo porque, reitero, era algo que se demandaba desde el propio pleno que se adoptase cualquier decisión ya, ante ese inmovilismo de la Carrera Oficial. Ya hemos dado un primer paso, no quiere decir que esta Carrera Oficial sea la definitiva, lo tendremos que valorar a partir del Domingo de Resurrección pero reitero sí se ha dado un primer paso para que la comisión de Semana Santa que tenga algún peldaño subido y pueda seguir trabajando.

–¿Qué le diría a quienes no están de acuerdo?

–Respeto su opinión pero en principio debíamos esperar esa valoración a partir del Domingo de Resurrección y entonces habrá que ver qué hacemos. Respeto todas las decisiones y también la que ha adoptado el pleno que es el que ha respaldado esta Carrera Oficial por 24 votos. No se está haciendo nada de probatorias sino simplemente un trabajo demandado. Es una Carrera Oficial revisable, no permanente y si se hubiese dejado en el 2018 o 2019 estaríamos todavía enfrascados. Amén de ello a pesar de esas pequeñas diferencias, quiero agradecer a todas las hermandades el esfuerzo y la colaboración prestada para sacar este proyecto adelante, lo que viene a manifestar una vez más que existe esa unidad.

–¿Por qué ha costado tanto cuadrar el Jueves y la Madrugada?

–Por la situación tan peculiar no solamente este año. Veníamos de años anteriores con ese tema. No es algo novedoso aunque quizá este año ha sido menos conflictivo que otros por la Carrera Oficial nueva. En cuanto al extremo de evitar esos cruces y esas entradas... pero vamos, ha sido una jornada peculiar. Esperamos que en el futuro desaparezca esa peculiaridad.

–¿Ha quedado incompleta esa jornada?

–Pienso que el día no está incompleto. Desde mi punto de vista está bastante completo. Puede faltar alguna hermandad que a lo mejor en un futuro se incorpore alguna pero no es cierto lo que se dice en la calle de que no hay Madrugada. A partir de las doce de la noche habrá cinco hermandades en la calle y eso significa que estaremos llenando las calles de Cádiz porque la que más tarde se va a recoger va a ser el Perdón a las nueve de la mañana. Procesiones va a haber... que a lo mejor puede ser que falte esa hermandad, que quede ese pequeño hueco... pero de momento se está complementando con las que hay. Madrugada hay. Otra cosa es que la gente se quiera quedar pero la Madrugada en Cádiz sigue existiendo.

–¿Y qué le parece si Descendimiento plantea salir el Viernes por la tarde?

–No es una cosa que me planteo. Pensemos en el 2018 y a partir de ahí en lo que pueda ocurrir. Debe ser una petición que haga la hermandad y que cumpla con los trámites previstos en las normas.

–¿Qué más le gustaría mejorar de la Semana Santa de Cádiz?

–La seguridad y el respeto de la gente. Seguridad que por parte tanto del Ayuntamiento como de la Delegación de Gobierno hemos empezado a trabajar con una buena sintonía y por lo novedoso de una nueva estructura y carrera que hay que modificar en cuanto al sistema operativo de seguridad y de público y que con ello ganemos aún más el respeto hacia las hermandades.

–¿Se va a incrementar la seguridad?

–Ha habido una reunión con Policía Local y también con miembros del Ayuntamiento. Esta semana la tuvimos con el subdelegado y allí se le mandó la necesidad que había era ver la seguridad, cómo iban los cuerpos de seguridad del estado a cubrir esa faceta porque ya se le transmitió así el 15 de noviembre al delegado del Gobierno. Es algo que no se había dado hasta ahora, el que los consejos de capitales tuvieran esa reunión con el subdelegado y con el Comisario provincial lo que detecta que hay una sintonía por la seguridad.

–¿Se podrán evitar las sillas de playa?

–Es complicado. Me gustaría que el público mantuviera el mismo decoro en Ancha, esa calle señorial, como respeto a las hermandades que van a pasar por allí, y que en cierto modo se siga viendo como una prolongación de la Carrera Oficial.

–¿Qué relación existe actualmente entre Ayuntamiento y Consejo?

–Hasta ahora, y también en la anterior etapa de mi predecesor Martín José, con el Ayuntamiento nunca hemos tenido problema y siempre nuestras peticiones han sido bien recibidas y aceptadas. Lo que siempre se ha manifestado por el Ayuntamiento y a la cabeza de ello nuestro alcalde, es que estarán al lado de las hermandades, como lo vienen demostrando, para trabajar por ese bien común de la ciudad. Las relaciones con el equipo de Gobierno y con el resto de los grupos políticos son excelentes y eso se demuestra en el día a día. Reitero nuestro agradecimiento al alcalde y al resto de grupos políticos.

–La declaración de Interés Turístico está más cerca, ¿qué supone esto?

–Va a hacer que se conozca la Semana Santa de Cádiz que es la gran desconocida y eso al mismo tiempo genera ingresos y riqueza, basándome para lo manifestado en lo que viene ocurriendo en otras ciudades que ya están declaradas de Interés Turístico, los beneficios que ellos tienen no solo de visitas sino de organizar encuentros con otras cofradías y otros tipos de eventos. Queda crear la comisión mixta para elaborar la memoria y empezar a preparar esa declaración. Después se llevaría a la Junta que sería el órgano revisor para trasladarla al Ministerio de Turismo, que otorgaría esa Declaración.

–¿En qué situación económica se encuentran las hermandades?

–La situación económica es compleja. A las juntas de gobierno de las hermandades hay que tenerlas valoradas por la situación que hay en una ciudad con una población no extensa y las cuotas de hermanos no están como en otras ciudades. A pesar de esa complejidad ahí están las hermandades y hay que agradecer el trabajo que realizan las juntas, los hermanos y la Iglesia, una labor a veces muy callada.

–¿Se ha arrepentido alguna vez de haber dado el paso y haberse presentado?

–No me he arrepentido nunca de haber dado el paso hacia adelante por trabajar por la Semana Santa de nuestra ciudad, por algo que me gusta que conozco y que espero seguir.