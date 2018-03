Presidente del Consejo de Hermandades Juan Carlos Jurado: «Estoy muy agradecido por el amparo de las hermandades»

L.V.

CÁDIZ Actualizado: 25/03/2018 09:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Juan Carlos Jurado Barroso afronta su primera Semana Santa como presidente del Consejo Local de Hermandades de Cádiz. Después de nueve años como vicepresidente ahora se sitúa como máximo responsable de la Semana Mayor gaditana.

Han pasado unos meses desde que en septiembre el abogado tomó el testigo de su predecesor Martín José García. Desde entonces ya se han producido importantes cambios en lo que respecta a la propia Semana Santa, entre ellos el más significativo sin duda el de la Carrera Oficial que de inicio cambia todo el panorama cofrade de estos días.

– ¿Cómo encara el presidente del Consejo la Semana Santa?

– Llegamos a este momento con mucha ilusión y ganas de afrontar estos días tan especiales, que lo serán aun más con la nueva Carrera Oficial revisable. Estoy con ilusión y también lógicamente expectante por los cambios que ha habido y muy agradecido, además, por el respaldo que se nos ha dado por las hermandades ante esta nueva circunstancia.

– Nada más llegar al cargo se arrojó la responsabilidad de plantear y diseñar este cambio. ¿Ha sido más complicado de lo que esperaba?

– Bueno, la verdad es que dentro de un parámetro y siempre que hay un cambio hay que adaptarse. Esto siempre conlleva problemas diversos pero tengo que decir e insistir en que gracias a la colaboración de las hermandades ha sido menos gravoso y más fácil llegar a los acuerdos que ha habido de cara a las distintas jornadas que nos esperan.

– En cualquier caso, también se ha hablado de que es una prueba...

– Desde luego. Es un Carrera Oficial revisable. Es en lo que se quedó y si ésta saliese bien y si se viese que ha gustado se trabajará más en ella y si no, también.

– A priori, ¿qué sensaciones tiene?

– El pálpito que tengo es que hay ilusión y muchas ganas por lo menos en una gran mayoría de las hermandades incluso en algunas más escépticas por esa incertidumbre que es normal, ese temor por algo que no se conoce...te hace estar expectante. Pero lo que he visto y me transmiten es que hay muchas ganas e ilusión en todas las cofradías.

«Se ha dicho que es revisable y si saliese a flote se trabajará más y, si no, también»

– ¿Le cambiará mucho la agenda con respecto a otros años?

– Sí que me va a cambiar porque no es la misma rutina ni obligaciones. Son dos puntos de vista distintos. Con Martín José García siempre tenía su respaldo y la responsabilidad recaía en él siempre porque era el presidente. Ahora va a ser distinto pero me siento con muchas ganas y también con preocupación por la responsabilidad que ello conlleva.

– La vuelta del Perdón es sin duda una de las novedades positivas de esta Semana Santa...

– Sí, este año se dan dos circunstancias importantes. Por un lado esa Carrera Oficial y que por fin estamos todas las hermandades realizando estación de penitencia y ello es muy positivo que se haya normalizado la vida de la Hermandad. Me queda darles la enhorabuena a la cofradía y a su junta de gobierno y desearles que hagan su estación de penitencia sin problemas. Eso es lo que me hace sentirme más feliz, que ninguna hermandad se va a quedar en casa porque vamos a tener buen tiempo.

– Estreno de Carrera Oficial, nuevas iniciativas, más seguridad...

– Sí, la verdad es que en este tiempo se han planteado muchas cosas. La venta de sillas ha sido muy buena al igual que la venta de abonos libres. En cuanto a la idea de engalanar Cádiz entra dentro de lo que pretendemos que es engrandecer la Semana Santa no solo el Consejo ni las hermandades, sino el pueblo de Cádiz. Y así se lo pedimos al Ayuntamiento y también a los vecinos. En cuanto a la seguridad se ha mejorado y reforzado también con planes de auto protección para las propias cofradías que eso antes no existía, lo que es un paso mas hacia adelante.