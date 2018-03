CUARESMA La Filarmónica de Conil acompañará a Afanas en su procesión La formación anima a todo el que quiera tocar en una cita en la que Polillas también estará con tres tambores y un bombo

Afanas Cádiz prepara la tradicional procesión que organiza cada año y que se va a celebrar este jueves en la Barriada de la Paz. Aunque encontrar acompañamiento musical ha resultado algo complejo este mismo martes se ha resuelto el inconveniente y finalmente ha sido la Filarmónica de Conil la que se ha ofrecido para estar junto a la asociación. Además de esta banda también se va a contar con la presencia de tres tambores y un bombo de la Agrupación Musical Polillas de Cádiz que va a colaborar igualmente de forma desinteresada.

Desde la propia Filarmónica de Conil ya se movilizan para que todo aquel que quiera se una para tocar en esta tradicional procesión de los chicos de Afanas.

El caso es que en esta ocasión la Agrupación Musical Ecce Mater no va a poder estar en el desfile procesional por motivos profesionales. Félix del Río es el coordinador de Semana Santa de Afanas y comenta la situación. «Siempre ha venido Ecce Mater a la que estamos super agradecida pero por motivos laborales los responsables no pueden venir. Después hemos tocado algunas bandas de Cádiz aunque sabíamos que la situación no era fácil porque es por la mañana y un día laborable. Pero se sumó primero Polillas con los tambores y bombo y ahora la Filarmónica de Conil y es un detallazo. La iniciativa ha salido de ellos».

La de Afanas es una procesión que se empezó a realizar a finales de los 90 por dentro del centro y ya en el año 2000 fue ya cuando se inició el desfile procesional por la calle. El cortejo los forman usuarios del centro escolar, de los talleres ocupaciones y también usuarios de la unidad de día.

Por un lado está el paso de colegio con las imágenes de Jesús Nazareno de la Paz y la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, en el mismo paso. «La cuadrilla de cargadores mayormente la forman chavales de colegio que tienen mayor edad de unos 14-15 años. Lleva su capataz, sus maniguetas a estilo gaditano, su horquillas, estandarte, faroles, monaguillos, acólitos, todo...», explica Félix del Río. En total el cortejo lo pueden formar unas 150 personas. La imagen del Cristo fue donado por una profesora y la Virgen también la cedió en este caso una familia. Para este año el paso del colegio estrena los bordados de las caídas.

Después del sector de talleres hay dos pasos el de Nuestro Padre Jesus en su Prendimiento (obra de José Gomila) y María Santísima de la Paz obra de la Escuela de Arte que va en su palio. Este año la Virgen tendrá una capataz, Piedad Merino, usuaria de los talleres de Conil que salió elegida por sorteo. Del Río reconoce que en el centro los usuarios viven estos días con mucha emoción. «Ellos lo viven intensamente porque es un momento muy emotivo. Este año tenemos también un recuerdo a todos los usuarios que por desgracia no pueden estar con nosotros como la Uchi y otro chico Rafael Añino. Queremos dedicarles la primera levantá y poner los lazos negros».

La salida está prevista a las 11.00 horas e irá por la Avda del Perú y hacia la calle Barbate. Los pasos de talleres se recogen en la parroquia de San Francisco Javier y el del colegio vuelve al centro. La recogida será las 13 horas ya estaría recogida. Como novedad en el itinerario en la esquina de la Avenida del Perú con José Cadalso se va a instalar un pequeño palco para que los usuarios de menor movilidad y los de la residencia de Santa Clara estén en un sitio más cómodo. «Montaremos unas 50 sillas y darles un porquito su papel para esos usuarios que son mayores y no pueden acompañar a las imágenes».