COFRADÍAS Fernando Díaz se presentará a hermano mayor del Santo Entierro El cabildo de elecciones de la hermandad de Santa Cruz se celebrará el próximo 29 de junio

A. MENDOZA

Fernando Díaz Riol se va a presentar al próximo cabildo de elecciones de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo que se celebrará el 29 de junio. A mediados del mes de abril el hasta el momento hermano mayor Fernando Malines comunicaba que adelantaba el proceso electoral debido a que sus ocupaciones laborales le impiden estar al frente de la corporación.

Abierto el periodo para presentar candidaturas ha sido Fernando Díaz, quien ha dado el paso al frente sobre todo por «una cuestión de responsabilidad». Es hermano de la cofradía desde 1989 y se siente muy unida a ella, algo que ha sido definitivo para plantear su proyecto con el que pretende dar estabilidad a la hermandad. «Humildad, respeto, responsabilidad, servicio, ilusión y lealtad son los valores que nos mueven para que la hermandad logre los objetivos que se marque», ha explicado el propio Díaz en un comunicado en el que ha señalado que «esta decisión, estrictamente personal, ejercitada con absoluta libertad y muy meditada, la comuniqué hace algunas semanas al director espiritual. A partir de ese momento están siendo numerosos los apoyos que recibo de muchos hermanos de la corporación y de cofrades de la ciudad».

Fernando Díaz ya se presentó al anterior proceso electoral en el que finalmente se impuso la lista de Malines. No obstante desde entonces su equipo ha seguido trabajando. «Ya dije en su día que pasar lo que pasara la candidatura no iba a dejar de trabajar. Hemos formado un gran grupo y hemos estado pendiente de todo lo que pasa en la hermandad. La gente de la candidatura y alrededor tenemos mucha gente asesores, consejeros... que nos están brindando ayuda y eso nos hace más fuertes por la diversidad de opiniones nos podemos considerar privilegiados», asegura Díaz que asimismo reconoce que «cuando se convocan elecciones anticipadas no es plato de buen gusto y lo importante es que la hermandad retome el ritmo normal cuanto antes». En este sentido el candidato apunta que «me preocupa mucho el tema de la Casa Hermandad. A partir de ahí va a girar todo. Ya la otra vez lo llevamos en el programa y es que, entre otras muchas cosas, es fundamental para crecer en todos».

Según el calendario electoral la presentación de candidaturas será el próximo 9 de junio y la revisión será el día 11. Díaz quiere sobre todo que la hermandad tenga vida y recupere la normalidad. «Queremos una hermandad por y para todos, fuerte y unida, y como reflejan los principios de nuestros estatutos, el fin primordial es dar el mayor Culto posible a las Sagradas Imágenes de nuestros Titulares para que revistan el esplendor y la suntuosidad que merecen, dentro de las normas de la liturgia católica, así como ejercer la caridad como una pata fundamental del proyecto».