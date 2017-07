Â«La dimisiÃ³n no tiene nada que ver con los cambios del capataz y la bandaÂ»

José Macías ha dejado de ser el máximo responsable de la cofradía de Las Aguas de la que es hermano prácticamente desde que nació. Este jueves Macías presentaba su dimisión irrevocable en el Consejo y ante el delegado diocesano de hermandades por motivos personales y también por la especial coyuntura en la que se encuentra la corporación con respecto a su sede canónica.

Macías explica a LA VOZ el por qué de su dimisión. «Son motivos personales y si hay algún motivo el principal es de la sede canónica, que no es que tengamos una sede, que tenemos la del Pilar, pero es que tenemos imágenes en las Salesianas y salimos de Santa Cruz que hasta el día de ayer no había confirmación para el próximo año y una cofradía así no puede estar año por año sin saber de dónde va a poder salir».

El tema de la sede preocupa a Macías igual que a los miembros de la junta de gobierno. Insiste en que así es muy complicado llevar la hermandad para adelante que es lo que todos quieren. «El obispado tiene que decirle a la cofradía desde dónde puede salir, tiene que dar una solución. La última salida del Oratorio fue hace nueve años y desde entonces no se ha solucionado nada. Yo he pedido salir del Oratorio, San Antonio, el Carmen... y me han dicho que no. Lo que pasa con esto es un cúmulo de cosas, que no viene de ahora viene de hace nueve o diez años. Si hubiera sido algo de ocho o diez meses hubiéra seguido».

José Macías aclara que su dimisión no se debe a los recientes cambios que ha adoptado la junta de gobierno con respecto al capataz y la banda. «No tiene nada que ver. Lo de Gerardo y la banda son decisiones. Además, todo se ha hecho por unanimidad de la junta, de común acuerdo. Yo no he hecho nada que solo yo haya querido hacer porque no soy dictatorial. El principal problema es la estabilidad de la hermandad, que no sabemos qué va a pasar de un año a otro y no hay una respuesta, nadie se involucra».

En ese sentido el ya exhermano mayor se muestra agradecido por el respaldo que ha tenido por parte del consejo local de hermandades. «El consejo me ha ayudado bastante, muchísimo porque incluso vinieron conmigo y estuvimos en el obispado donde nos reunimos con Antonio Difuaín por el tema del Oratorio pero nos dijo que no».

Ahora la junta de gobierno se reunirá para elegir a un nuevo responsable que continuará al frente de la labor que realiza este grupo desde que salió elegido el pasado mes de octubre. Macías asegura que «si mi dimisión sirve para algo de solucionar el problema que tiene la hermandad bienvenida sea. La junta tiene que seguir para adelante y trabajando y gloria divina para la cofradía». Macías entiende que su presencia no es indispensable y afirma que «no me considero imprescindible. Hay muchos mas hermanos ahí que tienen que estar más que yo. Yo volví para ayudar a la cofradía. Si hay otra serie de hermanos que quieren figurar o cualquier otra cosa, ya es cosa de ellos», asegura.

Aunque a Macías directamente no le ha llegado nada, en los últimos días un grupo de hermanos estaba recogiendo firmas para que la junta explicara las últimas medidas adoptadas. Insiste en que «si estaban recogiendo firmas, ¿por qué no se han llegado a la sede en la calle Torre y han hablado con la junta de gobierno? El que quiere a la cofradía, a sus titulares tiene que ir por delante de todo el mundo no por detrás y dar una puñalada». Además asegura que siempre han estado dispuestos a dar explicaciones. «El que quiera dialogar y hablar con la junta tiene que estar por encima de todo porque los hermanos son los que mandan. A mí me votaron hace diez meses y en eso estábamos». El ya exhermano mayor de Las Aguas incide en que lo más importante es la cofradía. «Si es verdad que hay una lista por detrás que están queriendo saber las cosas, ¿por qué no han ido al director espiritual de la cofradía o a cualquier otro lado si no querían saberlo directamente por la junta de gobierno? Lo que hay que hacer es que trabajar por la cofradía, para la cofradía, no para la gente. Hay que ir por delante y hay una cosa que es lo principal, que somos cristianos católicos y apostólicos. A ver cuándo aprendemos del tema, y más algunos cofrades que hay ahí. Otra cosa no hay si queremos solucionar los problemas».

José Macías no se siente triste ni decepcionado por haber tomado esta decisión. Espera que de verdad sirva para que el futuro inmediato de la hermandad mejore y asegura que seguirá como hermano y dispuesto para ayudar en todo lo que pueda a la corporación. Confirmada ya la malagueña banda del rosario de Arriate, ahora queda pendiente saber qué capataz tomará el martillo del paso de misterio.